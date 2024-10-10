«Громадный прогресс». Маркус Смарт высоко оценивает нападение «Мемфиса» перед новым сезоном

Маркус Смарт рассказал о развитии нападения «Гриззлис».

«Громадный прогресс.

В прошлом сезоне мы просили Джарена Джексона больше брать на себя в атаке. Это сказалось на его физическом состоянии. Но он узнал многое о себе и команде. Это было необходимо.

То же самое касается Десмонда Бэйна . Он снайпер, но теперь он научился разыгрывать, действовать с мячом в руках. Это раскрыло его возможности, теперь он разноплановый баскетболист. Это тоже важный фактор.

Пик-н-ролл Зака Иди и Джа Морэнта будет смертельным. Он еще больше раскроет пространство для нас, особенно для Джа», – заключил защитник «Мемфиса ».

Команда закончила прошлый регулярный сезон на 30-й строчке по рейтингу нападения.