«Громадный прогресс». Маркус Смарт высоко оценивает нападение «Мемфиса» перед новым сезоном
Маркус Смарт рассказал о развитии нападения «Гриззлис».
«Громадный прогресс.
В прошлом сезоне мы просили Джарена Джексона больше брать на себя в атаке. Это сказалось на его физическом состоянии. Но он узнал многое о себе и команде. Это было необходимо.
То же самое касается Десмонда Бэйна. Он снайпер, но теперь он научился разыгрывать, действовать с мячом в руках. Это раскрыло его возможности, теперь он разноплановый баскетболист. Это тоже важный фактор.
Пик-н-ролл Зака Иди и Джа Морэнта будет смертельным. Он еще больше раскроет пространство для нас, особенно для Джа», – заключил защитник «Мемфиса».
Команда закончила прошлый регулярный сезон на 30-й строчке по рейтингу нападения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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