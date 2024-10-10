«Нью-Йорк» подписал негарантированный контракт с Мозесом Брауном
«Никс» подписали Мозеса Брауна.
Клуб заключил с центровым (24 года, 218 см) негарантированный контракт Exhibit 10.
В прошлом сезоне Браун сыграл 22 матча за «Портленд», набирая в среднем 3,4 очка и 3,9 подбора.
Чтобы освободить место для Брауна, «Никс» отчислили защитника Бу Буйе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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