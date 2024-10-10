«Нью-Йорк» подписал негарантированный контракт с Мозесом Брауном

«Никс» подписали Мозеса Брауна.

Клуб заключил с центровым (24 года, 218 см) негарантированный контракт Exhibit 10.

В прошлом сезоне Браун сыграл 22 матча за «Портленд», набирая в среднем 3,4 очка и 3,9 подбора.

Чтобы освободить место для Брауна , «Никс» отчислили защитника Бу Буйе.