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«Нью-Йорк» подписал негарантированный контракт с Мозесом Брауном

«Никс» подписали Мозеса Брауна.

Клуб заключил с центровым (24 года, 218 см) негарантированный контракт Exhibit 10.

В прошлом сезоне Браун сыграл 22 матча за «Портленд», набирая в среднем 3,4 очка и 3,9 подбора.

Чтобы освободить место для Брауна, «Никс» отчислили защитника Бу Буйе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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