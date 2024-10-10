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Брюс Браун является объектом интереса со стороны «Нью-Йорка», «Далласа», «Мемфиса» и «Атланты»

«Торонто» готов обменять Брюса Брауна на своих условиях.

Форвард перенес операцию на правом колене и пропустит предсезонные матчи. Баскетболист пройдет обследование через неделю.

По информации Sports Illustrated, Брауном интересуются «Нью-Йорк», «Даллас», «Мемфис» и «Атланта». «Торонто» уже отказался принять предложение «Мэверикс».

Браун отыграл 67 матчей в прошлом году, набирая 10,8 очка, 4,2 подбора и 2,9 передачи в среднем.

Баскетболист проводит последний сезон в «Рэпторс» по текущему контракту и заработает 23 миллиона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джакобы Рейнольдса
возможные переходы
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