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Том Тибодо: «Мы ждем игры всей пятеркой в защите и нападении»

Том Тибодо рассказал об ожидания от нового состава «Никс».

«Чтобы добиться успеха в плей-офф, нужно быть сильными на обеих сторонах площадки. Мы будем ждать этого от всех. Ждем игры всей пятеркой в защите и нападении. Пусть баскетбол диктует нам то, что нужно сделать», – заявил главный тренер команды.

«Подготовка, коммуникации. Мы должны быть все на одной волне. Следовать инструкциям от того, кто видит площадку. Не отрываться от команды, рассчитывать на инструкции, потому что когда все действуют по своему разумению, защита разваливается», – рассказал Микэл Бриджес.

В прошлом сезоне функции организатора обороны выполнял Айзейя Хартенштайн, который объявлял размены и раздавал инструкции из-под кольца. В этом году роль может достаться Карлу-Энтони Таунсу.

«Нам нужно будет организовать все это. Потребуется много общаться. Будут трения, нам всем нужно будет нести ответственность за себя. Но лучше пусть так, чем наоборот. У нас есть парни, которые могут защищаться на нескольких позициях на высоком уровне. Будет интересно», – прокомментировал ситуацию Джош Харт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
logoНью-Йорк
logoНБА
logoТом Тибодо
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжош Харт
logoМикэл Бриджес
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