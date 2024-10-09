«Шарлотт» отчислил Дуэйна Вашингтона-младшего
«Шарлотт» объявил о расторжении контракта с Дуэйном Вашингтоном-младшим.
Вашингтон-младший (24 года, 191 см) сыграл за «Хорнетс» в двух предсезонных матчах и набрал 12 очков за 19 минут на паркете.
Защитник оказался в «Шарлотт» в рамках обмена Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк». «Хорнетс» получили от «Никс» деньги, чтобы компенсировать его зарплату в размере 2,2 млн долларов за этот сезон. 2-й и 3-й годы контракта не были гарантированы.
Вашингтон-младший намерен вернуться в сербский «Партизан», с которым он заключил соглашение ранее этим летом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Шарлотт»
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