Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» в новом сезоне снова будут в плей-ин»
Брайан Уиндхорст спрогнозировал, как сложится сезон для «Лейкерс».
Эксперт ESPN не ожидает от «озерников» принципиальных улучшений, несмотря на назначение нового главного тренера Джей Джей Редика.
«Если говорить о «Лейкерс», то здесь все относительно легко предсказать. Как мне кажется, они, вероятно, снова будут в плей-ин.
У них более или менее та же самая команда, что была в прошлом сезоне», – считает Уиндхорст.
«Лейкерс» в прошлом сезоне участвовали в турнире плей-ин и благодаря победе над «Пеликанс» зашли в плей-офф с 7-го места. В первом же раунде команда проиграла «Наггетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
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