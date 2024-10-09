Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» в новом сезоне снова будут в плей-ин»

Брайан Уиндхорст спрогнозировал, как сложится сезон для «Лейкерс».

Эксперт ESPN не ожидает от «озерников» принципиальных улучшений, несмотря на назначение нового главного тренера Джей Джей Редика .

«Если говорить о «Лейкерс », то здесь все относительно легко предсказать. Как мне кажется, они, вероятно, снова будут в плей-ин.

У них более или менее та же самая команда, что была в прошлом сезоне», – считает Уиндхорст.

«Лейкерс» в прошлом сезоне участвовали в турнире плей-ин и благодаря победе над «Пеликанс» зашли в плей-офф с 7-го места. В первом же раунде команда проиграла «Наггетс».