Кваме Браун о Бронни Джеймсе: «Любой другой в этой ситуации уже был бы отчислен»

Кваме Браун раскритиковал первые игры Бронни Джеймса.

«Никто не уважает его бросковые способности, при этом он постоянно стоит в полуметре от трехочковой линии или за штрафной.

Не нужно там прогуливаться. Нужно проходить к кольцу, использовать атлетизм и молодость. Если твой защитник уходит от тебя, чтобы сдвоиться, надо проходить в краску, чтобы возникала угроза. Проходы могли бы компенсировать недостаток бросковых навыков.

Ты пока не нащупал свой ритм в атаке, пусть, но ты молодой. Никто не запретит тебе носиться. Но ты просто отбываешь номер, потому что твой контракт гарантирован. Любой другой в этой позиции был бы отчислен.

Да и в защите его можно каждый раз проходить с левой стороны, потому что он стоит столбом.

Комментаторы не обсуждают баскетбол, когда говорят о нем. Я имею право критиковать его», – заявил бывший баскетболист.

Бронни Джеймс сделал 2 подбора при 3 фолах и 4 потерях во втором проигранном предсезонном матче с «Миннесотой».