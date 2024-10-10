Кваме Браун о Бронни Джеймсе: «Любой другой в этой ситуации уже был бы отчислен»
«Никто не уважает его бросковые способности, при этом он постоянно стоит в полуметре от трехочковой линии или за штрафной.
Не нужно там прогуливаться. Нужно проходить к кольцу, использовать атлетизм и молодость. Если твой защитник уходит от тебя, чтобы сдвоиться, надо проходить в краску, чтобы возникала угроза. Проходы могли бы компенсировать недостаток бросковых навыков.
Ты пока не нащупал свой ритм в атаке, пусть, но ты молодой. Никто не запретит тебе носиться. Но ты просто отбываешь номер, потому что твой контракт гарантирован. Любой другой в этой позиции был бы отчислен.
Да и в защите его можно каждый раз проходить с левой стороны, потому что он стоит столбом.
Комментаторы не обсуждают баскетбол, когда говорят о нем. Я имею право критиковать его», – заявил бывший баскетболист.
Бронни Джеймс сделал 2 подбора при 3 фолах и 4 потерях во втором проигранном предсезонном матче с «Миннесотой».
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