Айзейя Томас: «Еще более безумный расклад, если Леброн сыграет в НБА и с младшим сыном Брайсом»
Айзейя Томас считает, что Леброн Джеймс может остаться в НБА минимум на 3 года.
Бывший одноклубник 4-кратного MVP считает, что тот может дождаться дебюта в НБА младшего сына Брайса Джеймса.
17-летний Брайс будет доступен для выхода на драфт в 2026 году.
«Еще более безумный расклад, если Леброн сыграет в НБА и с младшим сыном Брайсом. После этого уже завершит карьеру лол. После этого он точно достигнет всего и сможет спокойно уйти», – пишет Томас в соцсетях.
В новом сезоне в НБА дебютирует старший сын 39-летнего Джеймса Бронни.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
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