Тель-авивский «Маккаби» не стал подписывать с Коби Симмонсом полноценный контракт после просмотра

Коби Симмонс покидает тель-авивский «Маккаби».

В начале сентября израильский клуб подписал разыгрывающего (27 лет, 196 см) на предсезонку. В контракте была опция продления, но «Маккаби » решил ей не пользоваться.

На счету Симмонса 42 матча в НБА со средними показателями 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,0 передачи за игру. Большую часть минувшего чемпионата американский баскетболист провел в G-лиге.