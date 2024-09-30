  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тель-авивский «Маккаби» не стал подписывать с Коби Симмонсом полноценный контракт после просмотра
0

Тель-авивский «Маккаби» не стал подписывать с Коби Симмонсом полноценный контракт после просмотра

Коби Симмонс покидает тель-авивский «Маккаби».

В начале сентября израильский клуб подписал разыгрывающего (27 лет, 196 см) на предсезонку. В контракте была опция продления, но «Маккаби» решил ей не пользоваться.

На счету Симмонса 42 матча в НБА со средними показателями 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,0 передачи за игру. Большую часть минувшего чемпионата американский баскетболист провел в G-лиге.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Израиля
logoКоби Симмонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Маккаби Тель-Авив» подписал Альфу Кабу взамен травмированного Уэньина Гэбриэла
27 сентября, 21:40
Тель-авивский «Маккаби» подписал Коби Симмонса на предсезонку. В контракте есть опция продления
3 сентября, 15:37
Дэрил Мэйкон подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
10 августа, 13:58
Тель-авивский «Маккаби» продлил контракт с Рафи Менко
7 августа, 05:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юнио Барруэта забросил три с фолом за 1,3 секунды до конца и принес «Баскет Корунье» победу над «Реалом»
1сегодня, 10:27Видео
Келси Плам и Спайк Ли устроили перепалку во время матча женской НБА
сегодня, 09:48Видео
Владимир Гомельский прояснил свои апрельские слова, что с Дончичем «Даллас» «ничего не выиграет»
5сегодня, 09:04
Сборная Израиля будет проводить домашние матчи в Латвии
1сегодня, 08:53
Георгий Жбанов, Антониус Кливленд и Михаил Беленицкий – авторы лучших моментов игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 08:47Видео
Пол Джордж и Руди Гобер возглавили рейтинг Yahoo! Sports лучших третьих опций НБА, Клэй Томпсон на 19-м месте
8сегодня, 08:22
Представлена новая модель именных кроссовок Джейсона Тейтума
6сегодня, 07:27Фото
Чадов, Кливленд, Спеллмен, Аврамович и Бэйкон – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 06:55
Билл Симмонс об обмене «Нью-Йорком» Рэндла: «Думаю, у них возникли проблемы с химией»
2сегодня, 05:46
Микэл Бриджес вряд ли станет подписывать продление контракта с «Никс» до следующего лета
1сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Домантас Сабонис: «Не против того, чтобы завершить карьеру игроком «Сакраменто»
13 минут назад
Марк Кьюбан: «Клэю Томпсону хочется многое доказать»
36 минут назад
Владимир Гомельский: «Никс» выиграют от обмена с «Вулвз». Таунс разнообразит позиционное нападение»
сегодня, 10:07
Гилберт Аренас объяснил, почему компания Nike не стала подписывать Купера Флэгга
6сегодня, 09:31
«Лейкерс» назначили Ванессу Брукс на должность старшего физиотерапевта
1сегодня, 09:19
Кенни Эткинсон: «Хочу, чтобы Мобли разгонял атаки после подборов»
сегодня, 08:05
Эл Хорфорд: «Карл-Энтони Таунс будет полезен «Нью-Йорку»
сегодня, 07:42
Джо Маззулла о Таунсе в «Нью-Йорке»: «Все команды пытались что-то провернуть. Нам же нужно думать о себе»
сегодня, 07:06
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт – один из лучших среди спортсменов, которые занимаются бизнесом»
2сегодня, 06:46Фото
Новая модель кроссовок Дэмиана Лилларда выйдет в коллаборации Adidas с баскетбольной «Баварией»
сегодня, 06:33Фото