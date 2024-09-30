Тель-авивский «Маккаби» не стал подписывать с Коби Симмонсом полноценный контракт после просмотра
Коби Симмонс покидает тель-авивский «Маккаби».
В начале сентября израильский клуб подписал разыгрывающего (27 лет, 196 см) на предсезонку. В контракте была опция продления, но «Маккаби» решил ей не пользоваться.
На счету Симмонса 42 матча в НБА со средними показателями 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,0 передачи за игру. Большую часть минувшего чемпионата американский баскетболист провел в G-лиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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