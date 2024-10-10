Леброн Джеймс станет сопредседателем бала Met Gala 2025
Met Gala 2025 пройдет в мае в Нью-Йорке при участии Леброна Джеймса.
Знаменитый форвард «Лейкерс» станет сопредседателем благотворительного модного бала. Темой события в 2025 году станет мода чернокожих мужчин в стиле «денди» с 18 века по наши дни.
Кроме Леброна Джеймса сопредседателями мероприятия будут гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго, музыканты Фаррелл Уильямс и A$AP Rocky и редактор «Vogue» Анна Винтур.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Vogue
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