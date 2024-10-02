Дрейк отписался от Леброна Джеймса в Инстаграме*

Дрейк принял важное решение.

Канадский музыкант и глобальный посол «Торонто » отписался от суперзвезды НБА Леброна Джеймса в Инстаграме*

Летом форвард «Лейкерс » посетил концерт врага Дрейка Кендрика Ламара в Лос-Анджелесе, что и привело к размолвке.

* Тверской суд Москвы в марте 2022 года признал платформы, принадлежащие Meta, экстремистскими и запретил их деятельность на территории.