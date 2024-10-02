3

Дрейк отписался от Леброна Джеймса в Инстаграме*

Дрейк принял важное решение.

Канадский музыкант и глобальный посол «Торонто» отписался от суперзвезды НБА Леброна Джеймса в Инстаграме*

Летом форвард «Лейкерс» посетил концерт врага Дрейка Кендрика Ламара в Лос-Анджелесе, что и привело к размолвке. 

* Тверской суд Москвы в марте 2022 года признал платформы, принадлежащие Meta, экстремистскими и запретил их деятельность на территории.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
происшествия
светская хроника
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoТоронто
logoНБА
соцсети
logoДрейк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Один из тех вечеров». Леброн Джеймс рассказал о том, как распивал вино в компании Дрэймонда Грина
1430 августа, 06:55Фото
Саванна Джеймс сделала репост сообщения о том, что Леброн «спит с матерью своего нового одноклубника»
1528 июня, 08:18Фото
Антонио Браун подколол Леброна, который был замечен на трибуне в компании Джини Басс и Линды Рамбис
1111 марта, 09:42Видео
Илон Маск внес личные деньги за верификацию учетной записи Леброна Джеймса в твиттере
1221 апреля 2023, 06:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефен Карри: «Для меня честь поддерживать Камалу Харрис»
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, ЦСКА в гостях у «Астаны» и другие матчи
24 минуты назад
Малкольм Брогдон: «Всегда хотел носить майку «Уизардс»
538 минут назад
Джош Гидди получил разрыв связки голеностопа во время ОИ-2024. Он рассчитывает сыграть в первом матче сезона НБА
сегодня, 08:24
Тайлер Хирро: «Пусть лучший тренер НБА решает, выходить ли мне в старте или со скамейки. Готов к любой роли»
6сегодня, 07:51
Скотти Барнс пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс» по личным причинам
1сегодня, 07:23
Новый президент сербской федерации готов вернуть Светислава Пешича на пост главного тренера сборной
сегодня, 07:17
«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Карла-Энтони Таунса
15сегодня, 06:15
Стив Керр пока определился только с одним игроком старта «Уорриорз». Стефен Карри будет основным разыгрывающим
9сегодня, 05:59
Редик планирует использовать в «Лейкерс» ротацию из девяти игроков
7сегодня, 05:24
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Будучность» – «Гран-Канария», «Валенсия» встретится с «Гамбургом» и другие матчи
150 минут назад
Конференция «Экспо Баскет 2024» пройдет в ноябре в Челябинске
156 минут назад
Суперкубок Европы. Женщины «Фенербахче» – «Бешикташ»
1сегодня, 09:56
Дражен Анзулович: «Остались без Зверева, а у нас и так были проблемы с «большими»
1сегодня, 09:40
Боян Богданович пока тренируется по индивидуальной программе. Он не до конца восстановился после операции на стопе
сегодня, 09:15
«Никс» пытались заполучить Карла-Энтони Таунса с самого начала межсезонья
2сегодня, 09:00
Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон отлично вписывается в «Мэверикс»
сегодня, 08:48
Миленко Богичевич: «Локомотив» остается одной из сильнейших команд Единой лиги»
сегодня, 08:05
Айзейя Майк продолжает восстановление и вряд ли поможет «Партизану» в 1-м раунде Евролиги
сегодня, 07:35
Василий Карасев: «То, что у «Самары» на старте было два поражения, ни о чем не говорит»
1сегодня, 06:59