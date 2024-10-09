Жорди Фернандес: «У нас есть здоровый Бен Симмонс, который усердно работал все лето»
Жорди Фернандес заявил, что Бен Симмонс снова здоров.
«Здоровый Бен Симмонс – очень, очень, очень, очень хороший баскетболист. Трехкратный участник Матча всех звезд. И это то, что у нас сейчас есть.
У нас есть здоровый Бен, который усердно работал все лето. Он проделал большую работу, подготовив свое тело к игре, и мне не терпится увидеть его на площадке», – сказал главный тренер «Бруклина» перед предсезонным матчем с «Клипперс».
Симмонс завершил матч с 2 очками, реализовав 1 из 5 с игры.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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