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Бен Симмонс: «Чувствую себя физически готовым играть на высоком уровне»

Бен Симмонс заявил, что чувствует себя отлично и готов играть.

«Чувствую себя физически готовым играть на высоком уровне.

В прошлом сезоне я достиг точки, когда был достаточно хорош, чтобы выйти на площадку, но я не был на 100 процентов здоров, такова была ситуация. Но теперь я здесь, и такова теперь ситуация. Я чувствую себя отлично, и я вложил много времени и работы.

Я играл с новой грыжей межпозвоночного диска, так что это, вероятно, было главной причиной, почему мы изменили процесс реабилитации. Это моя вторая операция за пару лет. Та же ситуация, другая область спины, но теперь я выздоровел, чувствую себя отлично и готов играть», – сказал защитник «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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