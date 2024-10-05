Патрик Беверли о Бене Симмонсе: «Никто больше не верит твоим видео. Иди и докажи на поле, бездарная черная задница»

Патрик Беверли высказал свое мнение о Бене Симмонсе.

Из лагеря австралийского баскетболиста «Бруклина » снова поступают заявления о том, что он готов вернуться на уровень Матча всех звезд, в Сети появляются видео бросковых тренировок защитника.

«Никто больше не верит твоим видео, никто не хочет слушать, что вы там говорите и обещаете. Иди и докажи на поле, иди и отыграй хотя бы 60 с чем-то матчей. Никаких больше разговоров, никаких видео с бросками. Я должен увидеть тебя в деле.

Когда он играет, он может быть в порядке. Просто иди и сделай это, не прячься, не увиливай. Играй! Если от тебя что-то требуется, если ты в центре внимания, соответствуй моменту.

«Люди забыли, что я хороший баскетболист». Да, я забыл об этом, бездарная ты черная задница.

Мазафакеры оставляют тебя одного? Я не говорю, что ты должен бросить 10 трехочковых. Я не говорю, что ты должен забрасывать корзину дальними бросками. Но окажи влияние на чертову игру», – считает защитник тель-авивского «Хапоэля ».