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Бен Симмонс реализовал 1 из 5 с игры и набрал 2 очка в первом матче после возвращения

Бен Симмонс провел первый матч с февраля.

Разыгрывающий «Бруклина» сыграл около 13 минут в предсезонном матче против «Клипперс», реализовав 1 из 5 с игры, набрав 2 очка, сделав 3 передачи, 2 подбора и 1 перехват. Показатель «+/-» составил «-7».

«Нетс» проиграли «Клипперс» со счетом 106:115.

Симмонс вернулся на площадку впервые с февраля.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
предсезонные матчи
logoКлипперс
logoБруклин
logoНБА
logoБен Симмонс
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