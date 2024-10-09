Бен Симмонс реализовал 1 из 5 с игры и набрал 2 очка в первом матче после возвращения
Бен Симмонс провел первый матч с февраля.
Разыгрывающий «Бруклина» сыграл около 13 минут в предсезонном матче против «Клипперс», реализовав 1 из 5 с игры, набрав 2 очка, сделав 3 передачи, 2 подбора и 1 перехват. Показатель «+/-» составил «-7».
«Нетс» проиграли «Клипперс» со счетом 106:115.
Симмонс вернулся на площадку впервые с февраля.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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