Бен Симмонс реализовал 1 из 5 с игры и набрал 2 очка в первом матче после возвращения

Бен Симмонс провел первый матч с февраля.

Разыгрывающий «Бруклина » сыграл около 13 минут в предсезонном матче против «Клипперс », реализовав 1 из 5 с игры, набрав 2 очка, сделав 3 передачи, 2 подбора и 1 перехват. Показатель «+/-» составил «-7».

«Нетс» проиграли «Клипперс» со счетом 106:115.

Симмонс вернулся на площадку впервые с февраля.