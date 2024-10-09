Ростислав Вергун после поражения от «Пармы»: «Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу»

Ростислав Вергун поделился эмоциями после поражения «Уралмаша» от «Пармы».

«Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу – характеру и пониманию того, какой город мы представляем и какие ожидания мы подарили болельщикам своим прошлогодним перфомансом.

Мы можем искать оправдания – отсутствие центрового, травма капитана в игре, болезни – но это все относительно. Очень неприятные впечатления. Соперника поздравляю с заслуженной победой», – сказал главный тренер «Уралмаша ».