Ростислав Вергун после поражения от «Пармы»: «Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу»
Ростислав Вергун поделился эмоциями после поражения «Уралмаша» от «Пармы».
«Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу – характеру и пониманию того, какой город мы представляем и какие ожидания мы подарили болельщикам своим прошлогодним перфомансом.
Мы можем искать оправдания – отсутствие центрового, травма капитана в игре, болезни – но это все относительно. Очень неприятные впечатления. Соперника поздравляю с заслуженной победой», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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