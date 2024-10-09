Евгений Пашутин: «Нашим планом было заставить «Уралмаш» играть в позиционный баскетбол»

Евгений Пашутин рассказал, за счет чего «Парме» удалось обыграть «Уралмаш».

«Уралмаш » славится быстрыми переходами и быстрой игрой. Нашим планом было контролировать «Уралмаш», постараться заставить играть их в позиционный баскетбол.

Отмечу, что мои ребята приняли ту систему защиты, которую мы проповедуем. Хотелось бы отметить их желание бороться.

Сейчас будем готовиться к следующему матчу – мы настраиваемся проводить каждый следующую игру лучше предыдущей», – сказал главный тренер «Пармы».