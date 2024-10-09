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Глеб Фирсов: «Задача «Пармы» – найти свою игру на выезде, потому что мы пока домашняя команда»

Глеб Фирсов поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Соперник хорошо укомплектован, боевая команда. «Уралмаш» хорошо себя показал в предыдущих играх в новом сезоне, и мы серьезно настраиваемся на матч.

Ростер атлетичный, хорошо подбирают и быстро убегают в ответные атаки, а также в защиту. Считаю, что в их игре против «Пари НН» козырем екатеринбуржцев были именно быстрые прорывы за счет чего и была разница в игре. Поэтому наша задача не дать набирать им легких очков и найти свою игру на выезде, потому что мы пока домашняя», – считает центровой «Пармы».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoУралмаш
Глеб Фирсов
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