Джонни О’Брайант готов дебютировать за «Уралмаш»

Джонни О’Брайант близок к дебюту в составе «Уралмаша».

Центровой успешно прошел медосмотр в екатеринбургском клубе. Он готов выйти на площадку в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Приглашение О’Брайанта связано с травмой лидера уральцев Октавиуса Эллиса, который не сможет помочь команде в этом году.