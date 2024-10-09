0

Джонни О’Брайант готов дебютировать за «Уралмаш»

Джонни О’Брайант близок к дебюту в составе «Уралмаша».

Центровой успешно прошел медосмотр в екатеринбургском клубе. Он готов выйти на площадку в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Приглашение О’Брайанта связано с травмой лидера уральцев Октавиуса Эллиса, который не сможет помочь команде в этом году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoДжонни О'Брайант
logoУралмаш
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уралмаш – Парма прогноз на матч 9 октября 2024
7 октября, 21:04
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» и увеличил победную серию до 5-0, УНИКС в гостях разобрался с «Уралмашем» и другие результаты
306 октября, 15:05
Президент «Уралмаша»: «Не успели заявить Джонни О’Брайанта на матч с УНИКСом»
15 октября, 19:40
Ныряем в бюджеты Лиги ВТБ: и здесь «Зенит» тратит больше всех! Даже у ЦСКА состав на 400 млн дешевле
1530 сентября, 12:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Управленцы НБА считают, что Бронни Джеймс «обречен на провал»
3 минуты назад
«Лейкерс» представили новый «городской» комплект формы
27 минут назадВидео
Управленцы НБА считают, что Яннис Адетокумбо и Джимми Батлер являются кандидатами на следующий громкий обмен
3сегодня, 08:10
Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги
2сегодня, 07:12Видео
Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»
6сегодня, 06:46
1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»
3сегодня, 06:06Видео
Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»
сегодня, 05:32Видео
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт», «Клипперс» оказались сильнее «Бруклина» и другие результаты
9сегодня, 05:20
Брэдли Бил: «Мне не понравилось, что «Бакс» были готовы отдать за меня Миддлтона, который только что помог им взять титул»
2сегодня, 05:15
Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» в новом сезоне снова будут в плей-ин»
4сегодня, 04:56
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга
сегодня, 08:26Видео
Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
1сегодня, 07:46
Тони Брэдли присоединился к «Атланте»
сегодня, 07:38
Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей
сегодня, 07:29
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен работе баскетбольных комментаторов
сегодня, 06:34Видео
Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»
2сегодня, 06:26
Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском
2сегодня, 05:43
Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»
сегодня, 04:47
Сергей Елевич: «Андрей Ведищев отлично стартовал»
вчера, 20:58
«Не знаю, откуда это взялось». Чонси Биллапс не называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде»
5вчера, 20:49