Джонни О’Брайант готов дебютировать за «Уралмаш»
Джонни О’Брайант близок к дебюту в составе «Уралмаша».
Центровой успешно прошел медосмотр в екатеринбургском клубе. Он готов выйти на площадку в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ с «Пармой».
Приглашение О’Брайанта связано с травмой лидера уральцев Октавиуса Эллиса, который не сможет помочь команде в этом году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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