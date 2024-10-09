0

«Монако» получил штраф от французской лиги

Французская лига оштрафовала «Монако».

Лига объявила, что действующий чемпион оштрафован на 18 500 евро за выход на площадку в товарищеских матчах баскетболистов, которые технически не имели разрешения на игру.

«Монако» ранее получил штраф в размере 20 000 евро и был лишен победы в чемпионате из-за нераскрытия полных данных о контракте Майка Джеймса. Клуб подал апелляцию на это решение. Дело будет рассмотрено 11 октября.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
штрафы
logoчемпионат Франции
logoМонако
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монако» может подписать американского защитника Антонио Блэйкни
7 октября, 18:31
«Монако» потерял Ника Калатеса на 3-4 недели из-за травмы колена
30 сентября, 12:22
«Виллербан» отказался отправлять Пэриса Ли в «Монако»
118 сентября, 10:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Монако» против «Маккаби», «Црвена Звезда» сыграет с «Басконией»
сегодня, 09:44
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Парма», «Зенит» примет «Пари НН»
сегодня, 09:38
Управленцы НБА считают, что Бронни Джеймс «обречен на провал»
6сегодня, 09:23
«Лейкерс» представили новый «городской» комплект формы
2сегодня, 08:59Видео
Управленцы НБА считают, что Яннис Адетокумбо и Джимми Батлер являются кандидатами на следующий громкий обмен
3сегодня, 08:10
Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги
2сегодня, 07:12Видео
Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»
8сегодня, 06:46
1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»
3сегодня, 06:06Видео
Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»
сегодня, 05:32Видео
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт», «Клипперс» оказались сильнее «Бруклина» и другие результаты
10сегодня, 05:20
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни О’Брайант не дебютирует за «Уралмаш» в матче с «Пармой»
15 минут назад
Заккари Рисаше о дебюте за «Атланту»: «Это начало чего-то большого»
22 минуты назад
Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга
сегодня, 08:26Видео
Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
2сегодня, 07:46
Тони Брэдли присоединился к «Атланте»
сегодня, 07:38
Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей
сегодня, 07:29
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен работе баскетбольных комментаторов
сегодня, 06:34Видео
Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»
2сегодня, 06:26
Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском
2сегодня, 05:43
Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»
сегодня, 04:47