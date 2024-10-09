«Монако» получил штраф от французской лиги

Французская лига оштрафовала «Монако».

Лига объявила, что действующий чемпион оштрафован на 18 500 евро за выход на площадку в товарищеских матчах баскетболистов, которые технически не имели разрешения на игру.

«Монако» ранее получил штраф в размере 20 000 евро и был лишен победы в чемпионате из-за нераскрытия полных данных о контракте Майка Джеймса. Клуб подал апелляцию на это решение. Дело будет рассмотрено 11 октября.