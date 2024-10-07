«Монако» может подписать американского защитника Антонио Блэйкни
«Монако» испытывает проблемы с составом.
Клуб проиграл 2 матча из 3 в чемпионате Франции на фоне отсутствия травмированных Ника Калатеса и Фуркана Коркмаза.
В качестве замены клуб рассматривает возможность подписания американского защитника Антонио Блэйкни (28 лет, 193 см).
Блэйкни на данный момент является свободным агентом после двух успешных сезонов в Китае. В прошлом розыгрыше чемпионата баскетболист набирал 30,5 очка, 7,1 подбора и 4,3 передачи.
Блэйкни провел 76 игр в НБА за «Чикаго», набирая 7,5 очков за 15 минут в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
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