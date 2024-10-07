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«Монако» может подписать американского защитника Антонио Блэйкни

«Монако» испытывает проблемы с составом.

Клуб проиграл 2 матча из 3 в чемпионате Франции на фоне отсутствия травмированных Ника Калатеса и Фуркана Коркмаза.

В качестве замены клуб рассматривает возможность подписания американского защитника Антонио Блэйкни (28 лет, 193 см).

Блэйкни на данный момент является свободным агентом после двух успешных сезонов в Китае. В прошлом розыгрыше чемпионата баскетболист набирал 30,5 очка, 7,1 подбора и 4,3 передачи.

Блэйкни провел 76 игр в НБА за «Чикаго», набирая 7,5 очков за 15 минут в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
logoчемпионат Франции
logoНик Калатес
logoФуркан Коркмаз
logoМонако
logoАнтонио Блэйкни
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