«Виллербан» отказался отправлять Пэриса Ли в «Монако»

«Монако» не удалось заполучить Пэриса Ли.

«Виллербан » отказался отпускать разыгрывающего (29 лет, 183 см) в стан конкурента перед стартом нового сезона.

Владелец клуба Тони Паркер подтвердил, что предложение чемпионов Франции было отклонено.

«Монако » хотел произвести данный трансфер в связи с травмами у игроков задней линии.

В минувшем розыгрыше Евролиги Ли набирал 11,5 очка, 1,9 подбора, 5,5 передачи и 1,7 перехвата за игру.