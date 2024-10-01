Лонзо Болл надеется сыграть в первом матче сезона

Лонзо Болл все ближе к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Чикаго » надеется сыграть в первом матче сезона-24/25.

Болл из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист перенес несколько операций.

«У меня сейчас, можно сказать, новое колено», – заявил Лонзо.

Болл отметил, что на данном этапе не готов играть два дня подряд.