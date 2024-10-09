Кевин Дюрэнт набрал 21 очко за 19 минут в предсезонной встрече с «Пистонс»

Кевин Дюрэнт помог «Финиксу» победить «Детройт».

Звездный форвард стал самым результативным игроком предсезонного матча – 21 очко, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

За 19 минут на площадке Кевин реализовал 8 из 12 с игры. «Санз» одержали гостевую победу со счетом 105:97.