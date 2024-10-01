Крис Пол и Виктор Вембаньяма тепло пообщались во время фотосессии
Крис Пол и Виктор Вембаньяма готовятся к первому совместному сезону.
Звездные игроки «Сперс» во время медиа-дня попозировали для фотографов и немного пообщались.
Пол стал игроком «Сан-Антонио» в межсезонье-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Сперс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости