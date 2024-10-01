Крис Пол и Виктор Вембаньяма тепло пообщались во время фотосессии

Крис Пол и Виктор Вембаньяма готовятся к первому совместному сезону.

Звездные игроки «Сперс» во время медиа-дня попозировали для фотографов и немного пообщались.

Пол стал игроком «Сан-Антонио » в межсезонье-2024.