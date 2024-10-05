«Сегодня он забросил трехочковый с одной ноги». Крис Пол восхищен мастерством Виктора Вембаньямы

Крис Пол выразил восхищение мастерством Виктора Вембаньямы.

«Это невероятно — видеть талант и особенно то, как Вик обращается с мячом. Сегодня он забросил трехочковый с одной ноги. Помню, как я поднял глаза и сказал: «О, черт, это был сложный бросок», – сказал разыгрывающий «Сан-Антонио ».