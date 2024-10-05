«Сегодня он забросил трехочковый с одной ноги». Крис Пол восхищен мастерством Виктора Вембаньямы
Крис Пол выразил восхищение мастерством Виктора Вембаньямы.
«Это невероятно — видеть талант и особенно то, как Вик обращается с мячом. Сегодня он забросил трехочковый с одной ноги. Помню, как я поднял глаза и сказал: «О, черт, это был сложный бросок», – сказал разыгрывающий «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джоша Паредеса в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости