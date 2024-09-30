Грегг Попович: «Много лет не выносил Криса Пола. Его IQ зашкаливает»
Грегг Попович описал отношение к Крису Полу.
«Много лет не выносил его. Против него тяжело играть, потому что он очень-очень умен. Его IQ зашкаливает. Он заглядывает дальше, чем тренеры. Терпеть не мог играть против него, но всегда чертовски его уважал», – заявил главный тренер «Сперс».
«Взаимно», – улыбнулся Пол, которому передали первые слова Поповича.
39-летний разыгрывающий присоединился к «Сан-Антонио» этим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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