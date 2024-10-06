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Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Лас-Вегас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» продолжит серию против «Миннесоты»

Сегодня пройдут четвертые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.

«Лас-Вегас» попытается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком». «Коннектикут» попробует не упустить вторую домашнюю игру против «Миннесоты».

Женская НБА

Плей-офф

Полуфиналы (до 3-х побед)

Четвертые матчи

Лас-Вегас – Нью-Йорк

6 октября. 22.00

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1

Коннектикут – Миннесота

7 октября. 0.00

«Миннесота» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
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logoКоннектикут жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
Лас-Вегас жен
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