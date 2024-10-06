Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Лас-Вегас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» продолжит серию против «Миннесоты»
Сегодня пройдут четвертые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской НБА.
«Лас-Вегас» попытается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком». «Коннектикут» попробует не упустить вторую домашнюю игру против «Миннесоты».
Женская НБА
Плей-офф
Полуфиналы (до 3-х побед)
Четвертые матчи
Лас-Вегас – Нью-Йорк
6 октября. 22.00
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1
Коннектикут – Миннесота
7 октября. 0.00
«Миннесота» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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