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Сабрина Ионеску: «Стеф Карри делает флоутер лучше всех»

Сабрина Ионеску призналась, что училась флоутеру у Стефена Карри.

«Очевидно, Стеф Карри делает флоутер лучше всех.

Я изучала, как он атакует краску, проходит под кольцо, использует тело, но также просто использует флоутер, потому что иногда это проще, чем добраться до кольца», – рассказала защитник «Нью-Йорка».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sport Rush
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