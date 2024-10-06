Сабрина Ионеску: «Стеф Карри делает флоутер лучше всех»

Сабрина Ионеску призналась, что училась флоутеру у Стефена Карри.

«Очевидно, Стеф Карри делает флоутер лучше всех.

Я изучала, как он атакует краску, проходит под кольцо, использует тело, но также просто использует флоутер, потому что иногда это проще, чем добраться до кольца», – рассказала защитник «Нью-Йорка ».