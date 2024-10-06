Шэннон Шарп: «Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года»

Шэннон Шарп выразил недоумение итогами голосования женской НБА.

Защитник «Индианы » Кейтлин Кларк получила 66 из 67 голосов за награду лучшему новичку. Один из экспертов проголосовал за форварда «Чикаго » Энджел Риз.

«1 голос помешал Кларк стать 5-м единогласным лучшим новичком года женской НБА. Кто это сделал выяснится, такое всегда выплывает наружу.

Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года. Вытащила «Индиану» в плей-офф впервые с 2016 года. Установила рекорды по очкам, передачам, трехочковым.

Не будем вдаваться в это. Все, что я знаю, с тех пор как Кейтлин Кларк выбыла из плей-офф, рейтинги просмотров лиги упали. Не понимаю, какие еще могут быть вопросы?», – возмутился ведущий.