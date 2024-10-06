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Шэннон Шарп: «Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года»

Шэннон Шарп выразил недоумение итогами голосования женской НБА.

Защитник «Индианы» Кейтлин Кларк получила 66 из 67 голосов за награду лучшему новичку. Один из экспертов проголосовал за форварда «Чикаго» Энджел Риз.

«1 голос помешал Кларк стать 5-м единогласным лучшим новичком года женской НБА. Кто это сделал выяснится, такое всегда выплывает наружу.

Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года. Вытащила «Индиану» в плей-офф впервые с 2016 года. Установила рекорды по очкам, передачам, трехочковым.

Не будем вдаваться в это. Все, что я знаю, с тех пор как Кейтлин Кларк выбыла из плей-офф, рейтинги просмотров лиги упали. Не понимаю, какие еще могут быть вопросы?», – возмутился ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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Индиана жен
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