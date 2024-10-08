Ар Джей Барретт пропустит остаток предсезонных матчей из-за травмы плеча
Ар Джей Барретт выбыл до конца предсезонки.
Форвард «Торонто» получил растяжение связок правого акромиально-ключичного сустава в конце второй четверти предсезонного матча против «Вашингтона» (125:98).
Барретт будет отсутствовать до конца предсезонных матчей, информация о его состоянии будет обновляться по мере необходимости.
В прошлом сезоне Барретт набирал в среднем 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,1 передачи за 33,5 минуты на паркете в 32 матчах за «Рэпторс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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