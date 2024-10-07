2-й номер драфта Александр Сарр набрал 15 очков и 4 передачи при 6/8 с игры в матче с «Рэпторс»
2-й номер драфта-2024 Александр Сарр дебютировал за «Уизардс» в предсезонке.
Во встрече с «Рэпторс» (98:125) тяжелый форвард набрал 15 очков, 3 подбора, 1 блок-шот и 4 передачи при 6/8 с игры (3/4 из-за дуги).
19-летний француз вышел в стартовой пятерке и отыграл 22 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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