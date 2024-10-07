Ар Джей Барретт получил травму плеча в предсезонном матче с «Уизардс»

Ар Джей Барретт не смог доиграть предсезонный матч с «Вашингтоном».

Форвард «Торонто » получил ушиб правого плеча в одном из игровых эпизодов и вынужден был отправиться в раздевалку.

За 14 минут на площадке он набрал 17 очков, 3 подбора и 2 передачи.

«Рэпторс» победили «Уизардс» со счетом 125:98.