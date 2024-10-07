Ар Джей Барретт получил травму плеча в предсезонном матче с «Уизардс»
Ар Джей Барретт не смог доиграть предсезонный матч с «Вашингтоном».
Форвард «Торонто» получил ушиб правого плеча в одном из игровых эпизодов и вынужден был отправиться в раздевалку.
За 14 минут на площадке он набрал 17 очков, 3 подбора и 2 передачи.
«Рэпторс» победили «Уизардс» со счетом 125:98.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Корина
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