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Американский центровой Деван Эрнандес перешел в «Промитеас»

«Промитеас» подписал Девана Эрнандеса.

Американский центровой (27 лет, 211 см) был выбран 59-м на драфте-2019 НБА, но отыграл всего 6 матчей за «Торонто», набирая 2,3 очка и 2,3 подбора за 4,7 минуты в среднем.

Баскетболист впервые выступил в Европе в сезоне-2021/22 за «Хапоэль Тель-Авив», после чего играл в G-лиге, Пуэрто-Рико и Китае.

Эрнандес официально присоединился к греческому клубу и дебютирует в Лиге чемпионов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Промитеаса»
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logoТоронто
logoХапоэль Тель-Авив
Лига чемпионов
Деван Эрнандес
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