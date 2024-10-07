Американский центровой Деван Эрнандес перешел в «Промитеас»

«Промитеас» подписал Девана Эрнандеса.

Американский центровой (27 лет, 211 см) был выбран 59-м на драфте-2019 НБА, но отыграл всего 6 матчей за «Торонто », набирая 2,3 очка и 2,3 подбора за 4,7 минуты в среднем.

Баскетболист впервые выступил в Европе в сезоне-2021/22 за «Хапоэль Тель-Авив », после чего играл в G-лиге, Пуэрто-Рико и Китае.

Эрнандес официально присоединился к греческому клубу и дебютирует в Лиге чемпионов.