Американский центровой Деван Эрнандес перешел в «Промитеас»
«Промитеас» подписал Девана Эрнандеса.
Американский центровой (27 лет, 211 см) был выбран 59-м на драфте-2019 НБА, но отыграл всего 6 матчей за «Торонто», набирая 2,3 очка и 2,3 подбора за 4,7 минуты в среднем.
Баскетболист впервые выступил в Европе в сезоне-2021/22 за «Хапоэль Тель-Авив», после чего играл в G-лиге, Пуэрто-Рико и Китае.
Эрнандес официально присоединился к греческому клубу и дебютирует в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Промитеаса»
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