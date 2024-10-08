Денис Захаров: «Будем стараться исправлять ошибки, чтобы к финальной части «регулярки» подойти в наилучшей форме»
- Насколько трудно было пережить первое поражение в сезоне?
– Мы понимали, что это поражение рано или поздно случится. Много игр впереди. Главное, посмотреть, как мы отреагируем в следующей игре. Изучили видео, сделали акценты на ошибках, надеемся их исправить. Понятное дело, что поражения будут. И не одно. Но будем стараться исправлять ошибки, чтобы к финальной части «регулярки» подойти в наилучшей форме.
- Какие у вас ожидания от «Нижнего Новгорода»? Удалось ли посмотреть игру с ЦСКА хотя бы фрагментами?
– Да, мы уже посмотрели и скаутское видео, и, в принципе, смотрели матч, так как они играли за день до нас. Команда хорошая, боевая. В принципе, они сохранили костяк из русских игроков, хорошие легионеры, поэтому показывают хороший баскетбол. Будем стараться подготовиться по максимуму.
- Есть понимание, как остановить Доукинса? Это ярко выраженный лидер или там все-таки командная работа?
– Понятное дело, что у них есть ярко выраженные лидеры, но будем стараться за счет командных действий остановить их как единое целое, а не конкретного человека.
- В этом матче сыграли два ваших будущих соперника. Держите в уме конкуренцию с ЦСКА? Думаете ли уже о скором выезде в Москву?
– Нет, на каждый матч настраиваемся отдельно, вперед не загадываем. Сначала нужно постараться одержать победу дома перед своими болельщиками и уже дальше переключаться на следующую игру.
- Что бы вы могли пожелать болельщикам, которые после поражения придут на стадион в ожидании победы?
– Пожелать, наверное, нечего, только попросить, чтобы продолжали поддерживать нас. Как я и сказал, поражения будут в любом случае, мы постараемся отреагировать и в следующую игру одержать победу, – отметил защитник «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий