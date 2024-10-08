Денис Захаров: «Будем стараться исправлять ошибки, чтобы к финальной части «регулярки» подойти в наилучшей форме»

Денис Захаров рассказал о поражении от «Локо» и подготовке к матчу с «Пари НН».

- Насколько трудно было пережить первое поражение в сезоне?

– Мы понимали, что это поражение рано или поздно случится. Много игр впереди. Главное, посмотреть, как мы отреагируем в следующей игре. Изучили видео, сделали акценты на ошибках, надеемся их исправить. Понятное дело, что поражения будут. И не одно. Но будем стараться исправлять ошибки, чтобы к финальной части «регулярки» подойти в наилучшей форме.

- Какие у вас ожидания от «Нижнего Новгорода»? Удалось ли посмотреть игру с ЦСКА хотя бы фрагментами?

– Да, мы уже посмотрели и скаутское видео, и, в принципе, смотрели матч, так как они играли за день до нас. Команда хорошая, боевая. В принципе, они сохранили костяк из русских игроков, хорошие легионеры, поэтому показывают хороший баскетбол. Будем стараться подготовиться по максимуму.

- Есть понимание, как остановить Доукинса? Это ярко выраженный лидер или там все-таки командная работа?

– Понятное дело, что у них есть ярко выраженные лидеры, но будем стараться за счет командных действий остановить их как единое целое, а не конкретного человека.

- В этом матче сыграли два ваших будущих соперника. Держите в уме конкуренцию с ЦСКА? Думаете ли уже о скором выезде в Москву?

– Нет, на каждый матч настраиваемся отдельно, вперед не загадываем. Сначала нужно постараться одержать победу дома перед своими болельщиками и уже дальше переключаться на следующую игру.

- Что бы вы могли пожелать болельщикам, которые после поражения придут на стадион в ожидании победы?

– Пожелать, наверное, нечего, только попросить, чтобы продолжали поддерживать нас. Как я и сказал, поражения будут в любом случае, мы постараемся отреагировать и в следующую игру одержать победу, – отметил защитник «Зенита ».