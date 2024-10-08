Обозреватель Энтони Слэйтер: «Уорриорз» проведут крупный обмен по ходу этого сезона»

Обозреватель Энтони Слэйтер ожидает крупную сделку с участием «Уорриорз».

«Они совершат крупную сделку. Несмотря на определенное улучшение ситуации, у «Голден Стэйт » та же проблема, что и в прошлом сезоне. В составе много хороших игроков уровня ротации НБА , но недостаточно топовых скореров или созидателей, которые помогали бы Стефену Карри . Ожидаю, что у команды будет достаточно побед, чтобы остаться в числе претендентов на плей-офф, они определятся с парочкой толковых ребят ротации, которых надо оставить, а затем, в январе или феврале найдут вариант обмена, который поможет сбалансировать состав.

У клуба есть пики первого раунда, удобные контракты и молодые таланты, чтобы осуществить трейд. Они обещают, что будут действовать агрессивно», – пишет журналист The Athletic.