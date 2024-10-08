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Тим Хардуэй: «Я видел, как Крис Маллин реализовал сто трехочковых подряд»

Тим Хардуэй считает Криса Маллина недооцененным игроком.

«Крис Маллин, эта медлительная задница Крис Маллин, он мог наказать вас своим броском! Кто-то может сказать, что это выдумываю, наговариваю, но… когда я говорю, что видел, как Крис Маллин реализовал сто трехочковых подряд, я видел, как он реализовал сто трехочковых подряд!

Народ скажет, что ты все выдумал. Можете думать что хотите. «Тебе надо было видеть, как Стеф Карри делал 95, 96 точных дальних бросков подряд». Это круто, но я видел, как мой парень исполнил сотню подряд. Я видел, как мой кореш бросал два с половиной часа и не промахнулся», – сказал бывший игрок «Голден Стэйт».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: All The Smoke
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoТим Хардуэй
Крис Маллин
logoСтефен Карри
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