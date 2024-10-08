Джош Смит: «Харден должен был стать MVP в 2015 году»

Джош Смит считает, что MVP в 2015 году должен был получить не Стеф Карри.

По мнению экс-игрока НБА, награду в большей степени заслуживал Джеймс Харден.

«В 2015 году Хардена прокинули с MVP. Именно он должен был получить приз в том году. Просто никто не обращал внимания на то, что у нас не было Дуайта почти половину сезона. Я пришел в команду в результате обмена, это случилось в середине сезона.

Какое место мы тогда заняли, третье? В Западной конференции всегда сложно, даже просто попасть на какое-то место с первого по восьмое. И мы смогли добраться до финала Запада. Мое мнение, что MVP должен был стать Харден.

Просто возможность находиться на площадке и наблюдать за его игрой, его способностью делать своих товарищей по команде лучше – это было потрясающе. Быть частью этого и наблюдать, когда я находился на скамейке запасных», – заявил бывший игрок «Рокетс».

Харден по итогам сезона-14/15 в среднем набирал 27,4 очка, 5,7 подбора, 7,0 передачи и 1,9 перехвата за игру. «Рокетс» финишировали на Западе вторыми позади «Голден Стэйт» с результатом 67-15 и дошли до финала конференции.