Алексей Швед: «Есть высокий процент, что я останусь в Китае на следующий сезон»

Алексей Швед поделился планами на будущее.

Российский баскетболист провел сезон-23/24 в « »

«Мой агент разговаривает с «Шаньси», с другими китайскими клубами, которые интересуются насчет следующего сезона. Думаю, есть высокий процент, что я останусь. Но в целом Обрад разговаривает с клубами и из других чемпионатов. Уверен, что предложений будет больше, чем прошлым летом.

Короткий сезон – одна из причин, почему в Китае играет так много сильных иностранцев. За полгода можно заработать хорошие деньги и около пяти месяцев проводить много времени со своей семьей. В Европе с этим гораздо жестче. Ты заканчиваешь сезон в начале июня, а в конце августа уже приезжаешь на сборы. Времени на родных почти не остается. При этом нельзя сказать, что в Китае ты получаешь легкие деньги. Немногие легионеры задерживаются в CBA. Посмотрите на наш график игр», – заявил .