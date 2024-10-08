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По итогам сезона-23/24 убытки баскетбольной «Барселоны» составили 10,34 миллиона евро

«Барселона» сократила дефицит, но продолжила терять миллионы евро в сезоне-23/24.

По итогам прошлого сезона убытки баскетбольной «Барсы» составили 10,34 миллиона евро. В целом, в финансовом отчете клуба потери в зальных видах составили 27,59 миллиона.

Это самый низкие убытки баскетбольного отдела за последние десятилетия. В 2021 году «Барса» потеряла 34,6 миллиона, однако этот антирекорд был превзойден в сезоне-22/23, когда испанский гранд зафиксировал колоссальные для себя убытки в размере 56,6 миллиона из-за расторжения крупных контрактов Николы Миротича и Кори Хиггинса.

Первоначальный план состоял в том, чтобы сократить дефицит в бюджете сезона-23/24 до 13,77 миллиона, но клубу удалось превзойти его почти на 25%.

Ожидается, что общие убытки команд «Барселоны», которые выступают в закрытых помещениях, должен вырасти в сезоне-24/25 до более чем 36 миллионов евро.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 2Playbook
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