Кевин Пантер: «Не знаю, какая у меня мечта. Детские фантазии становятся менее важными. Хочу покоя»
31-летний американский защитник перебрался в Испанию из сербского «Партизана».
«Знаю практически всех одноклубников. Саторански приходилось опекать меня. Очень сильно раздражал в защите. У нас отличные взаимоотношения с первой встречи в клубе.
То же самое с Лапровиттолой, я защищался против него. Мы понимаем друг друга.
Ян Веселы играл за Обрадовича, как и я. Между нами эта взаимосвязь.
Было очень легко наладить контракт со всеми партнерами. У нас получается отличная команда.
В детстве хотел играть в НБА. Это главная мечта, когда ты живешь в Америке. Но теперь я не знаю, какая у меня мечта. Все меняется. Многое в жизни не связано с баскетболом. Детские фантазии остались, но перестали быть такими важными.
Раньше мне нравилось ездить по миру, видеть разные страны и клубы. Теперь мне больше хочется покоя. Сижу дома, расслабляюсь, играю в видеоигры, смотрю телевизор, хожу по магазинам и ресторанам», – поделился Пантер.
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