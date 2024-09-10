Кевин Пантер: «Не знаю, какая у меня мечта. Детские фантазии становятся менее важными. Хочу покоя»

Кевин Пантер рассказал о переходе в «Барселону».

31-летний американский защитник перебрался в Испанию из сербского «Партизана ».

«Знаю практически всех одноклубников. Саторански приходилось опекать меня. Очень сильно раздражал в защите. У нас отличные взаимоотношения с первой встречи в клубе.

То же самое с Лапровиттолой , я защищался против него. Мы понимаем друг друга.

Ян Веселы играл за Обрадовича, как и я. Между нами эта взаимосвязь.

Было очень легко наладить контракт со всеми партнерами. У нас получается отличная команда.

В детстве хотел играть в НБА. Это главная мечта, когда ты живешь в Америке. Но теперь я не знаю, какая у меня мечта. Все меняется. Многое в жизни не связано с баскетболом. Детские фантазии остались, но перестали быть такими важными.

Раньше мне нравилось ездить по миру, видеть разные страны и клубы. Теперь мне больше хочется покоя. Сижу дома, расслабляюсь, играю в видеоигры, смотрю телевизор, хожу по магазинам и ресторанам», – поделился Пантер .