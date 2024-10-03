Жоан Пеньярройя: «Евролига и чемпионат Испании в этом году выйдут на новый уровень»

Жоан Пеньярройя рассказал о видении нового сезона.

Главный тренер «Барселоны» не удивлен победе «Уникахи» в суперкубке Испании.

«Это противоречивое мнение, но для меня «Уникаха» была фаворитом. Команда не изменилась с прошлого года. Очень плотный состав, который начал подготовку к сезону на 2-3 недели раньше нас и «Реала » ради Межконтинентального кубка. «Уникаха » будет сильным противником в национальном чемпионате без всяких сомнений. Тяжело будет и с «Валенсией», у которой отличный состав, отличный тренерский штаб, а вылет из Евролиги позволит им сосредоточиться на испанской лиге.

Наш чемпионат, как и Евролига , в этом году выйдет на новый уровень. Около 12/13 клубов наверняка включатся в борьбу за плей-офф.

Мы будем бороться за все титулы. У нас отличные игроки. Но нам надо организовать команду, некоторые баскетболисты еще не выступали в Европе. Всем надо привыкнуть к новым условиям, новому тренеру с похожей философией, но новым взглядом на вещи», – признался Пеньярройя.