Спортивный директор «Уникахи» о следах марихуаны в допинг-пробе Дилана Озетковски: «Он думал, что с ним ничего не случится. Но мы в Европе, в другой стране»
Спортивный директор «Уникахи» Хуанма Родригес прокомментировал ситуацию с центровым команды.
«Новостей пока нет. У него контракт, он готов играть. Мы не углубляемся в эту тему.
Он думал, что с ним ничего не может случиться. Но мы находимся в Европе, в другой стране и лиге, и все имеет последствия. Мы поддерживали его с самого начала, и он осознает, что ошибся.
Он многому здесь научился и преуспел. Тренируется на очень высоком уровне, это все нас радует. Мы ждем только окончательного решения.
На говорили, что есть интерес со стороны «Барселоны», но не было никакого развития ситуации, только контакты с агентом игрока. Больше ничего», – заключил Родригес.
Озетковски провел в «Уникахе» последние два сезона и сыграл ключевую роль в победе команды в Кубке Испании 2023 года, а также внес вклад в победу в сезоне Лиги чемпионов-23/24.
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