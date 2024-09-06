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  • Спортивный директор «Уникахи» о следах марихуаны в допинг-пробе Дилана Озетковски: «Он думал, что с ним ничего не случится. Но мы в Европе, в другой стране»
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Спортивный директор «Уникахи» о следах марихуаны в допинг-пробе Дилана Озетковски: «Он думал, что с ним ничего не случится. Но мы в Европе, в другой стране»

Допинг-пробы Дилана Озетковски показали следы марихуаны

Спортивный директор «Уникахи» Хуанма Родригес прокомментировал ситуацию с центровым команды.

«Новостей пока нет. У него контракт, он готов играть. Мы не углубляемся в эту тему.

Он думал, что с ним ничего не может случиться. Но мы находимся в Европе, в другой стране и лиге, и все имеет последствия. Мы поддерживали его с самого начала, и он осознает, что ошибся.

Он многому здесь научился и преуспел. Тренируется на очень высоком уровне, это все нас радует. Мы ждем только окончательного решения.

На говорили, что есть интерес со стороны «Барселоны», но не было никакого развития ситуации, только контакты с агентом игрока. Больше ничего», – заключил Родригес.

Озетковски провел в «Уникахе» последние два сезона и сыграл ключевую роль в победе команды в Кубке Испании 2023 года, а также внес вклад в победу в сезоне Лиги чемпионов-23/24.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Malaga hoy
происшествия
logoУникаха
logoБарселона
logoчемпионат Испании
Дилан Озетковски
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