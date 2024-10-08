«Наполи» ищет замену Джордану Холлу и проявляет интерес к Раде Загорацу

«Наполи» ищет замену Джордану Холлу .

Итальянский клуб проявляет интерес к экс-форварду «Самары» Раде Загорацу (29 лет, 204 см).

В 34 матчах Лиги ВТБ-23/24 сербский баскетболист набирал 7,9 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.

«Наполи » не устраивает уровень игры Холла на старте нового сезона Серии А.