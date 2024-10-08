0

«Наполи» ищет замену Джордану Холлу и проявляет интерес к Раде Загорацу

«Наполи» ищет замену Джордану Холлу .

Итальянский клуб проявляет интерес к экс-форварду «Самары» Раде Загорацу (29 лет, 204 см).

В 34 матчах Лиги ВТБ-23/24 сербский баскетболист набирал 7,9 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.

«Наполи» не устраивает уровень игры Холла на старте нового сезона Серии А.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
возможные переходы
logoчемпионат Италии
logoНаполи
Раде Загорац
logoДжордан Холл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Динамо Сассари», «Виртус» разобрался с «Пистоей» и другие результаты
6 октября, 20:10
Эрик Паскалл не набрал ни одного очка и был удален за фолы в дебютном матче в Италии
61 октября, 18:45Фото
Чемпионат Италии. «Триест» нанес поражение «Милану», «Брешия» разобралась с «Варезе» и другие результаты
129 сентября, 20:20
«Виртус» проявляет интерес к Джордану Беллу
25 сентября, 08:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Обозреватель Энтони Слэйтер: «Уорриорз» проведут крупный обмен по ходу этого сезона»
40 минут назад
Актер, сыгравший Гошу в «Универе», о сыне баскетболистки Кейру от футболиста Новосельцева: «Я считаю его своим сыном, а он меня называет папой»
42 минуты назадКино
«В следующий раз справлюсь лучше». Дуайт Ховард выступил в очередном раунде «Танцев со звездами» в парике
сегодня, 07:30Видео
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет московское «Динамо»
сегодня, 06:57
Стефон Касл исполнил эффектный данк в первом матче за «Сперс»
сегодня, 05:23Видео
Уэнделл Картер получил травму голеностопа в предсезонном матче с «Пеликанс»
сегодня, 04:59
Джа Морэнт не смог доиграть предсезонный матч с «Далласом» из-за повреждения голеностопа
4сегодня, 04:46
«Орландо» и Уэнделл Картер продлят контракт на 3 года и 59 млн долларов
1сегодня, 04:35
НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» обыграл «Орландо», «Сан-Антонио» уступил «Оклахоме» и другие результаты
15сегодня, 04:24
Игровая площадка «Майами» в «Касейя-центре» будет названа в честь Пэта Райли
3вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Никола Милутинов и Мустафа Фалль вернутся в строй на следующей неделе
51 минуту назад
Джош Харт придумал прозвище для Карла-Энтони Таунса
1сегодня, 07:50
Джа Морэнт сделал навес под аллей-уп на Зака Иди и исполнил эффектный блок-шот
сегодня, 07:13Видео
Джа Морэнт, скорее всего, избежал серьезной травмы
3сегодня, 06:52
Джордан Лойд может покинуть тель-авивский «Маккаби». На игрока претендуют «Монако» и «Виртус»
сегодня, 06:28
Эдриан Воджнаровски: «Надеюсь, у Чарании будет такая же плодотворная и насыщенная карьера, как у меня»
сегодня, 06:08
Тако Фалл: «Хотелось бы вернуться в НБА. Я стал лучше как баскетболист, набрался опыта»
2сегодня, 05:45
Чонси Биллапс о лучшем игроке в составе «Портленда»: «Наверное, Дени Авдия»
2сегодня, 05:35
Джош Смит считает, что молодые игроки не участвуют в конкурсе данков из-за примера Леброна Джеймса
8вчера, 20:57
Уэнделл Картер получил травму голеностопа в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:44