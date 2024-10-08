«Наполи» ищет замену Джордану Холлу и проявляет интерес к Раде Загорацу
«Наполи» ищет замену Джордану Холлу .
Итальянский клуб проявляет интерес к экс-форварду «Самары» Раде Загорацу (29 лет, 204 см).
В 34 матчах Лиги ВТБ-23/24 сербский баскетболист набирал 7,9 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.
«Наполи» не устраивает уровень игры Холла на старте нового сезона Серии А.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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