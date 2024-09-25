«Виртус» проявляет интерес к Джордану Беллу

«Виртус» ищет замену травмированному Девонте Кейкоку .

Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием тяжелого форварда Джордана Белла (29 лет, 203 см).

В этом году чемпион НБА в составе «Уорриорз» играл в Китае и Пуэрто-Рико.