«Виртус» проявляет интерес к Джордану Беллу
«Виртус» ищет замену травмированному Девонте Кейкоку .
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием тяжелого форварда Джордана Белла (29 лет, 203 см).
В этом году чемпион НБА в составе «Уорриорз» играл в Китае и Пуэрто-Рико.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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