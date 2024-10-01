Эрик Паскалл не набрал ни одного очка и был удален за фолы в дебютном матче в Италии

Дебют Эрика Паскалла за итальянскую «Пистою» завершился скандалом.

Бывший игрок НБА в воскресенье провел свой первый матч в чемпионате Италии, в котором «Пистоя» одержала победу над «Наполи » со счетом 88:82.

Американец удивил болельщиков своей плохой физической формой и лишним весом. Паскалл провел на паркете 19 минут, не набрав ни одного очка (0 из 6 с игры), сделав 4 подбора и 3 потери, и был удален за 5 фолов.

Покидая площадку, Паскалл от злости разорвал на себе майку.

«Не спрашивайте меня, как сегодня прошел матч. Но мы победили! Сосредоточусь на следующем матче, я исправлюсь», – написал Паскалл после игры в соцсети.