Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Динамо Сассари», «Виртус» встретится с «Пистоей» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
Действующий чемпион «Милан» примет «Динамо Сассари». «Виртус» сыграет с «Пистоей».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 2-0, Брешия – 1-0, Дертона – 1-0, Скафати – 1-0, Пистоя – 1-0, Триест – 1-0, Виртус – 1-0, Тревизо – 1-1, Трапани Шарк – 1-1, Наполи – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Варезе – 0-1, Милан – 0-1, Динамо Сассари – 0-1, Реджо-Эмилия – 0-1, Венеция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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