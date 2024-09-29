Чемпионат Италии. «Триест» примет «Милан», «Брешия» сыграет с «Варезе» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

Вернувшийся в высший дивизион «Триест» встретится с «Миланом », «Брешия » сыграет с «Варезе ». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 1-0, Скафати – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 0-0, Брешия – 0-0, Венеция – 0-0, Пистоя – 0-0, Дертона – 0-0, Наполи – 0-0, Триест – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Варезе – 0-0, Тревизо – 0-0, Трапани Шарк – 0-1, Динамо Сассари – 0-1, Реджо-Эмилия – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.