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Чемпионат Италии. «Триест» примет «Милан», «Брешия» сыграет с «Варезе» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

Вернувшийся в высший дивизион «Триест» встретится с «Миланом», «Брешия» сыграет с «Варезе».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 1-0, Скафати – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 0-0, Брешия – 0-0, Венеция – 0-0, Пистоя – 0-0, Дертона – 0-0, Наполи – 0-0, Триест – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Варезе – 0-0, Тревизо – 0-0, Трапани Шарк – 0-1, Динамо Сассари – 0-1, Реджо-Эмилия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoВарезе
logoНаполи
logoРейер Венеция
logoВаноли Кремона
logoБрешия
logoТревизо
logoТриест
logoДертона
logoПистоя
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