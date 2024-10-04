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Дрэймонд Грин о чемпионских перспективах «Голден Стэйт»: «Мы можем сделать это снова»

Дрэймонд Грин считает, что «Уорриорз» все еще претендуют на титул.

«Я знаю, что еще не все сказал. Я знаю, что Стеф не сказал последнее слово. У нас нет мыслей вроде: «Ладно, мы уже почти все. Просто заработаем еще денег». Нет. Мы можем сделать это снова. Я знаю, что мы можем сделать это снова. Я точно не отношусь к тем, кто считает, что с нами покончено.

Мне было бы очень некомфортно, если бы тут просто зарабатывали деньги. Это не для меня. Да, сейчас все уже не так, как несколько лет назад, как раньше уже не получится. Но мы активно работаем над построением команды», – сказал форвард «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
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logoСтефен Карри
logoДрэймонд Грин
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