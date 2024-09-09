Никола Милутинов пропустит примерно 1 месяц из-за травмы голеностопа
Никола Милутинов травмировал голеностоп
Центровой «Олимпиакоса» получил повреждение во время тренировки в понедельник.
Ожидается, что на восстановление уйдет примерно 1 месяц.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости