  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Никола Милутинов пропустит примерно 1 месяц из-за травмы голеностопа

Никола Милутинов травмировал голеностоп

Центровой «Олимпиакоса» получил повреждение во время тренировки в понедельник.

Ожидается, что на восстановление уйдет примерно 1 месяц.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
logoНикола Милутинов
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Милутинов получил травму голеностопа во время тренировки
сегодня, 16:04
Мустафа Фалль избежит операции на стопе
128 августа, 12:02
Никола Милутинов возобновил тренировки после долгого отсутствия из-за перелома лодыжки
2 апреля, 18:55
Филип Петрушев избежал серьезной травмы колена
25 марта, 04:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кристиан Вуд перенес операцию и пропустит как минимум 8 недель
2сегодня, 20:07
Президент УНИКСа Евгений Богачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
1сегодня, 17:58
Руди Гобер сразился с бойцом UFC Сирилом Ганом
7сегодня, 17:14Видео
«Портленд» может обменять Роберта Уильямса
9сегодня, 15:13
Усман Гаруба пропустит 6-8 недель из-за стрессового перелома
сегодня, 15:02
Джей Джей Редик верит в Остина Ривза (Брайан Уиндхорст)
13сегодня, 11:52
«Буллс» пытаются наладить отношения с Заком Лавином
9сегодня, 11:12
Ник Янг: «Уорриорз» 2018 года прошли бы «Лейкерс» Кобе и Шака в пяти матчах»
31сегодня, 07:56
Бен Симмонс получил разрешение играть в формате 5 на 5
27сегодня, 07:33
Товарищеские матчи. ЦСКА оказался сильнее «Тюрк Телекома», «Локо» сыграл вничью с «Тофашем» и другие результаты
2сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Кливленд» подписал Джей Ти Тора
30 минут назад
«Олимпиакос» планирует сохранить в составе Петрушева из-за травм Фалла и Милутинова
сегодня, 19:24
Егор Вяльцев: «По поводу фаворитов Суперкубка тяжело говорить. Состав участников очень хороший»
сегодня, 19:09
УНИКС рассчитывает перенести только один домашний матч, который запланирован на период проведения саммита БРИКС в Казани
сегодня, 18:45
Доминик Уилкинс о Заккари Рисаше: «Он добьется успеха, но нужно дать ему время»
сегодня, 18:19
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Великолепный игрок в расцвете сил, с отличным характером»
сегодня, 17:38
Никола Милутинов получил травму голеностопа во время тренировки
сегодня, 16:04
Трэй Янг включил себя в пятерку лучших шутеров современной НБА
4сегодня, 11:43
Кубок Европы по баскетболу 3х3 в Вене стал рекордным по просмотрам
сегодня, 11:33
Харрисон Барнс о настрое на сезон со «Сперс»: «Провести 82 матча, выложиться на всю»
9сегодня, 11:20